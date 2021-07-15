Врач: переболевший COVID-19 пациент может заразиться новым штаммом

Врач-инфекционист Светлана Ищенко заявила, что человек, переболевший коронавирусом, может заразиться новым штаммом сразу после выздоровления. Об этом сообщает ТАСС.

«После перенесенной инфекции обычно защитный иммуноглобулин G или антитела сохраняются примерно в течение шести месяцев. Однако коронавирус постоянно мутирует. Поэтому получается так, что человек защищен от одного штамма, но может заразиться другим сразу после выздоровления», — сказала она.

При этом повторное заражение, скорее всего, будет протекать в более легкой форме, подчеркнула врач.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что люди в возрасте от 18 до 49 лет являются самыми уязвимыми перед коронавирусом. По ее словам, почти половина пациентов заражаются в кругу семьи или друзей.

Она также отметила, что прививку от коронавируса в России должен сделать каждый, чтобы страна стала «самой передовой в борьбе с пандемией». По ее мнению, вакцинация – самый эффективный способ победить COVID-19.