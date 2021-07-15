Бастрыкин поставил на контроль дело иркутянина, угрожавшего выбросить ребенка с балкона

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате СК дело Романа Тереньтева из Иркутска, угрожавшего выбросить трехлетнего сына с балкона. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в данный момент ребенок находится дома с матерью.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении задержанного Терентьева.

Дело возбуждено по статье «Приготовление к убийству малолетнего ребенка». В настоящее время жителя Иркутска допрашивают, известно, что причиной данного поступка стал конфликт с супругой.

34-летний Роман Терентьев провел на балконе с сыном около трех часов. Мужчина требовал встречи с женой и отказывался возвращаться в квартиру, предположительно, из-за проблем в семье. Когда жена прибыла на место происшествия, он отказался вести с ней диалог.