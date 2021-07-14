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Twitter сообщил о росте числа запросов на удаление постов

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Global Look Press

Twitter сообщил о росте во второй половине 2020 года числа обращений официальных обращений для блокировки публикуемых журналистами постов, свидетельствуют опубликованные компанией в среду данные.

Наибольшее число запросов такого рода было получено от властей Индии (128 запроса), Турции (108), Пакистана (52) и России (28). Как сообщила компания, по результатам всех запросов были удалены лишь пять постов журналистов.

По данным компании, в этот период всего было зарегистрировано более 38.5 тыс. запросов на удаление, в то время как за последние полгода 2019 года было подано более чем в два раза меньше обращений — около 18 тыс.

Отмечается, что во второй половине прошлого года компанией был получен 361 запрос на блокировку контента в отношении 199 верифицированных аккаунтов, принадлежащих работникам СМИ или самому изданию. Число обращений, согласно публикуемым компанией данным, выросло на 26% процентов в сравнении с первыми шестью месяцами 2020 года.

Компания отмечает, что по полугодиям общее число запросов на удаление снижается, хотя и несущественно — на 9%. С января по июнь 2020 года было зарегистрировано более 42 тыс. обращений на удаление материалов.

«За отчетный период это рекордное количество юридических требований поступило из 53 стран, включая Руанду и Уганду. С 2012 года Twitter получил юридические требования из 92 стран», — говорится в отчете.

Ранее в Twitter появилась кнопка «редактировать» — но исправлять ошибки все еще нельзя.

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