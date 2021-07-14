На Украине переименовали воинский праздник ради гендерного равенства

На Украине изменили название государственного праздника «День защитника Украины». Его переименовали в «День защитника и защитниц» ради гендерного равенства. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua».

Соответствующий закон приняла Рада. За инициативу о переименовании проголосовали 317 депутатов. В пояснительной записке к документу сказано, что такая реформа поможет «обеспечить гендерно-сбалансированное освещение роли военнослужащих обоих полов», которые защищают независимость и территориальную целостность страны в рядах вооруженных сил.

В рядах украинской армии наблюдается значительный рост числа женщин-военнослужащих. Так, к 2021 году их насчитывается около 31 тыс., тогда как в 2008 году их количество не превышало 1,8 тыс.

В 2014 году занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко подписал указ об упразднении Дня защитника Отечества, который отмечался в стране 23 февраля. Вместо этого праздника глава государства учредил другой — День защитника Украины, который празднуется 14 октября. Эта памятная дата отсылает к традициям Войска Запорожского, которое в этот день отмечало праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

Ранее Рада приняла в первом чтении президентский законопроект об увеличении численности украинской армии на 4,4%, до 261 тысячи человек. Согласно действующему закону, в настоящее время численность армии Украины составляет 250 тысяч человек, в том числе 204 тысячи военнослужащих.