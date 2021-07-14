Температура в Москве вновь побила рекорд

Погода в российской столице в среду побила рекорд 1951 года, сообщил РИА «Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Столбики максимального термометра на базовой столичной метеостанции ВДНХ сумели подняться до +34,1°С. Это второй рекорд подряд и 6-й в текущем сезоне за последние 25 суток», — сказал синоптик.

Ранее замдиректора Гидрометцентра Геннадий Елисеев рассказал «Газете.Ru», что температура воздуха в Москве снизится 20 июля. По словам специалиста, возможно снижение температуры до +28… +30 °С и дожди с грозами.

Из-за аномальной жары в столице до 21.00 15 июля продлили «оранжевый» уровень погодной опасности. На станциях метро и Московского центрального кольца раздают воду.

В МЧС посоветовали в такую жару проветривать помещение, носить одежду светлых тонов, а на улице обязательно надевать головной убор. По возможности в квартире желательно включить вентиляторы или кондиционеры. Помимо этого, лучше ограничить поездки в общественном транспорте, пока не спадет жара. Например, ездить либо утром, либо вечером.