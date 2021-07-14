news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Германии нашли способ устранить разногласия из-за «Северного потока—2» 23:35
Экс-жена Мамаева подала в суд на футболиста из-за алиментов 23:33
В Китае родители нашли сына, похищенного 24 года назад 23:27
На Украине переименовали воинский праздник ради гендерного равенства 23:23
МИД РФ назвал «пропагандистским залпом» материал CNN о «преступлениях» россиян... 23:22
Украинского тренера приговорили к семи годам тюрьмы за растление малолетнего 23:21
Скончался экс-президент Пакистана Мамнун Хусейн 23:02
Экс-глава ОКР Жуков назвал тревожным отстранение пловцов Андрусенко и Кудашева 22:58
Всероссийская федерация плавания будет отстаивать права отстраненных спортсменов 22:55
Вице-премьер России Чернышенко и Джон Керри провели встречу в Москве 22:47

Температура в Москве вновь побила рекорд

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Misha Japaridze/AP

Погода в российской столице в среду побила рекорд 1951 года, сообщил РИА «Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Столбики максимального термометра на базовой столичной метеостанции ВДНХ сумели подняться до +34,1°С. Это второй рекорд подряд и 6-й в текущем сезоне за последние 25 суток», — сказал синоптик.

Ранее замдиректора Гидрометцентра Геннадий Елисеев рассказал «Газете.Ru», что температура воздуха в Москве снизится 20 июля. По словам специалиста, возможно снижение температуры до +28… +30 °С и дожди с грозами.

Из-за аномальной жары в столице до 21.00 15 июля продлили «оранжевый» уровень погодной опасности. На станциях метро и Московского центрального кольца раздают воду.

В МЧС посоветовали в такую жару проветривать помещение, носить одежду светлых тонов, а на улице обязательно надевать головной убор. По возможности в квартире желательно включить вентиляторы или кондиционеры. Помимо этого, лучше ограничить поездки в общественном транспорте, пока не спадет жара. Например, ездить либо утром, либо вечером.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Остается только замотать шланги»: почему резко подорожал бензин
Минэнерго рекомендовало компаниям ТЭК увеличить производство бензина
Смягчение и компромиссы: чего ждать от встречи Меркель и Байдена
Байден и Меркель проведут переговоры в США 15 июля
Как получить медотвод от вакцинации
Глава Минздрава Мурашко перечислил возможные основания для медотвода от вакцинации
На Украине переименовали воинский праздник ради гендерного равенства
В Германии нашли способ устранить разногласия из-за «Северного потока—2»
МИД РФ назвал «пропагандистским залпом» материал CNN о «преступлениях» россиян в ЦАР
Экс-глава ОКР Жуков назвал тревожным отстранение пловцов Андрусенко и Кудашева
Новости и материалы
Экс-жена Мамаева подала в суд на футболиста из-за алиментов
В Китае родители нашли сына, похищенного 24 года назад
Украинского тренера приговорили к семи годам тюрьмы за растление малолетнего
Скончался экс-президент Пакистана Мамнун Хусейн
Всероссийская федерация плавания будет отстаивать права отстраненных спортсменов
Вице-премьер России Чернышенко и Джон Керри провели встречу в Москве
Раскрыта реакция Пугачевой на смерть ее бывшего мужа Стефановича
Президенту Бразилии может потребоваться срочная операция
Вдова Макафи опубликовала его предсмертную записку
ЕК предложила запретить выпуск в ЕС машин на традиционном топливе
ЦИК опровергла сообщения о выходных для школьников на время выборов в Госдуму
Глава ВОЗ назвал основную причину роста заражений COVID-19
Отобравшиеся на Игры российские пловцы отстранены за нарушение антидопинговых правил
В США призвали устроить бомбардировку Кубы
Умер создатель МиГ-31 Валерий Васильков
Два человека задержаны за расистские оскорбления в адрес игроков сборной Англии
Минюст хочет запретить иностранцам работать адвокатами в России
Володин назвал главную тему статьи Путина про Украину
Все новости
ОПЕК+ отдал добычу Эмиратам
Bloomberg сообщил о достижении компромисса между ОАЭ и ОПЕК+ по добыче нефти
«Беззаконие»: Ресторатор с «Версуса» возмутился решением суда по Хованскому
Блогера Юрия Хованского оставили под стражей до 8 августа
Уперлись в потолок: «Барселона» может потерять Месси
Почему «Барселона» не может зарегистрировать новый контракт с Месси
На кухню к звезде: чему учит Пэрис Хилтон
Звезды шоу-бизнеса заводят кулинарные шоу на фоне пандемии
Расставить по ГОСТу: как будут бороться с «неправильными» камерами
Правительство поддержало отмену части штрафов для водителей
Забыть Била: суд отстранил скандального блогера от пранков
Блогер Эдвард Бил избежал тюрьмы после громкой аварии
Как получить выплату на сбор ребенка в школу
Минтруд объяснил порядок получения выплаты на ребенка школьного возраста
Nokia создала смартфон-«кирпич»
Эксперт назвал ориентировочную стоимость смартфона Nokia повышенной прочности
«Это аморально»: типография отказалась печатать фото BTS
Что говорят участники гей-скандала с типографией в Екатеринбурге
«Настоящий бунт»: почему пенсионеры штурмовали Раду
На Украине бывшие силовики и военные вышли на протест из-за низких пенсий
Антропологи развеяли еще один миф об острове Пасхи
Жителей Пасхи погубила не вырубка лесов
В Twitter появилась кнопка «редактировать». Но исправлять ошибки все еще нельзя
Twitter разрешил ограничивать реплаи на твиты после публикации
Королева фолка и звезда «Голоса»: Пелагее — 35
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях