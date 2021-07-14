Вице-премьер России Чернышенко и Джон Керри провели встречу в Москве

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри встретились в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.

Встреча прошла в Координационном центре при правительстве РФ.

В ходе ее проведения обе стороны обсудили «действия стран по сокращению выбросов парниковых газов, созданию карбоновых полигонов, а также варианты сотрудничества обеих стран по другим вопросам климатической повестки».

14 июля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Керри, во время которого они обсудили вопросы климата и констатировали общие интересы и близкие подходы двух стран по этой проблематике.

Ранее Керри провел переговоры по климату с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Глава российской дипломатии назвал визит американского представителя «весьма и весьма своевременным». Он также рассказал, что Керри проведет в Москве «насыщенные переговоры» с представителями президента по вопросам изменения климата и устойчивого развития, а также в правительстве России.

Керри в свою очередь заявил, что считает переговоры с Лавровым по климату «хорошим началом».