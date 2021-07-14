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Президенту Бразилии может потребоваться срочная операция

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Pilar Olivares/Reuters

Госпитализированному президенту Бразилии Жаиру Болсонару из-за боли в брюшной полости может потребоваться срочная операция. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу бразильского лидера.

«После обследования в [военном госпитале] HFA в Бразилии доктор Маседу, оперировавший президента после получения им ножевого ранения в результате покушения в 2018 году, диагностировал непроходимость кишечника и принял решение перевезти его в Сан-Паулу, где будет проведено дополнительное обследование, чтобы определить необходимость проведения экстренной операции», — заявили в пресс-службе.

Решение о госпитализации главы государства было принято командой медиков администрации президента. Врачам предстоит выяснить причины непрекращающейся несколько дней икоты, на которую Болсонару начал жаловаться после установки двух имплантов на зубах.

До этого Верховный суд страны санкционировал уголовное расследование в отношении Болсонару, который обвиняется в совершении должностного преступления при закупке индийской вакцины Covaxin. Судья Верховного суда Роза Вебер поясняла, что материалы дела подкреплены недавними показаниями в комитете Сената, который занимается расследованием действий правительства в связи с пандемией COVID-19.

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