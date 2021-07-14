Школьники могут получить выходные на время проведения выборов в Госдуму

Центральная избирательная комиссия предлагает освободить школьников от уроков на время проведения голосования в Государственную думу России в сентябре 2021 года. Об этом пишет URA.RU.

«На период дней голосования школьникам планируется обеспечить выходные дни. На данном этапе ведутся соответствующие переговоры с Министерством просвещения РФ», — рассказали в пресс-службе ЦИК.

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания VIII созыва пройдут в период с 17 по 19 сентября 2021 года с завершением в единый день голосования.

Партии заранее утвердят своих кандидатов, а также программы, с которыми они будут баллотироваться. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что для сохранности бюллетеней для грядущих выборов в Государственную думу сделано очень много. Она сравнила их защиту с иглой из сказки про Кощея Бессмертного.