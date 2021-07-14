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Суд арестовал 42 человека за причастность к массовой драке мигрантов в Москве

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Суд в Москве заключил под стражу 42 участников драки между мигрантами в столичном районе Кузьминки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кузьминского районного суда.

В пресс-службе рассказали, что им был назначен административный арест сроком на 15 суток.

Там добавили, что протоколы в отношении этих 42 задержанных были составлены по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ («Участие в несанкционированных собраниях, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры»).

12 июля стало известно, что на юго-востоке Москвы у метро «Кузьминки» произошла массовая драка мигрантов из республик Средней Азии, в ней приняли участие почти 200 человек. Полиция задержала более 90 участников потасовки, они были доставлены в отделения МВД. По ряду данных, причиной столкновения стал конфликт между таджиками и киргизами — вызвать его могла и личная неприязнь, и пограничный конфликт на границе между Таджикистаном и Киргизией. СМИ же писали, что драка случилась из-за девушек.

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