Мурашко рассказал о тяжелом течении COVID-19 у молодых

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в связи с появлением новых штаммов коронавируса тяжело болеть стали даже молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».

«Специалисты говорят об изменении картины заболеваемости: сейчас коронавирусная инфекция представляет опасность не только для пожилых людей. Сейчас тяжело болеть стали даже молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Поэтому им необходимо наравне со всеми проходить вакцинацию и повторную вакцинацию», — заявил министр.

Ранее директор Федерального научно-клинического центра детей и подростков ФМБА Илья Зябкин сообщил, что медикам все чаще приходится сталкиваться с заболеванием COVID-19 среди детей в ходе третьей волны коронавирусной инфекции.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».