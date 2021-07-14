Аксенов рассказал о катастрофе с масочным режимом

Глава Крыма Сергей Аксенов считает катастрофой ситуацию с несоблюдением масочного режима в общественном транспорте. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В общественном транспорте действительно катастрофа с точки зрения соблюдения противоэпидемических мер. По транспорту будет проведено рабочее совещание и приняты дополнительные меры по усилению работы», — сказал он.

Как отметил глава Крыма, по его ощущению, только 10% пассажиров используют маски.

В Крыму зафиксировано максимальное число заражений коронавирусом за все время пандемии: за прошедшие сутки выявили 375 новых случаев коронавируса. По информации регионального Роспотребнадзора, с начала пандемии коронавируса в республике было выявлено более 50 тыс. заболевших.

Также в республике будет максимально ограничено проведение развлекательных мероприятий в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.