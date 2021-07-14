Инфекционист считает, что в сентябре Россию ждет новая вспышка коронавируса

Врач-инфекционист Евгений Тимаков прогнозирует еще один всплеск заболеваемости коронавирусом в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В сентябре — середина-конец сентября — мы увидим с вами еще хороший всплеск заболеваемости, когда во всем мире провакцинированном пойдет на спад заболеваемость», — рассказал он.

Специалист считает, что новая вспышка коронавируса возникнет из-за штамма «дельта плюс», который является более заразным. Также на выросшее число случаев инфицирования повлияет тот факт, что граждане не стремятся вакцинироваться, забывая о высокой летальности.

По его словам, в России число смертей в результате коронавируса превышает 700 человек в сутки, когда в других странах при такой же заболеваемости летальность 10-15 человек.

Ранее медики предупредили о росте детской заболеваемости коронавирусом.

По последним данным, в России за сутки скончались 786 пациентов с коронавирусом, что стало рекордом с начала пандемии. Инфекция подтвердилась у 23 827 человек, выздоровели 21 269.