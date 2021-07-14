Рада приняла закон о ведущей роли иностранцев при формировании Высшего совета правосудия

Верховная рада Украины приняла закон о Высшем совете правосудия (ВСП), который наделяет международных экспертов ведущей ролью при формировании его состава, сообщает ТАСС.

За документ проголосовали 259 депутатов при 226 необходимых.

Согласно закону, будет создан Этический совет по определению соответствия кандидата на должность члена ВСП. В его первый состав, срок работы которого составит три года, будут «входить три человека из числа судей или судей в отставке, представленные Советом судей Украины, и три человека, названные международными организациями, с которыми Украина в течение как минимум последних трех лет сотрудничает в проведении судебной реформы и в сфере предотвращения и противодействия коррупции».

Кроме того, ни одно решение Этического совета не будет считаться принятым, если за него не проголосовали хотя бы два международных эксперта.

В последующие составы Этического совета должны войти по одному делегату от Совета прокуроров, Совета адвокатов и Академии правовых наук.

Новым законом предусмотрено, что Этический совет после его формирования должен провести проверку всех действующих членов ВСП, кроме главы Верховного суда.

Ранее Верховная Рада приняла закон о коренных народах Украины, в котором не были упомянуты русские.