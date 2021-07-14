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Массовые обыски прошли в белорусских неправительственных организациях

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Vasily Fedosenko/Reuters

В Белоруссии сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в офисы сразу нескольких общественных организаций, в частности, «Белорусской ассоциации журналистов». Об этом сотрудники профсоюза написали в своем telegram-канале

«Двери в офис БАЖ выломаны. Там силовики», — говорится в сообщении.

Кроме того, правозащитный центр «Весна» опубликовал на своем сайте информацию об обысках в редакции издания «Имена», офисах движения «За свободу» и организации «Объединение белорусов мира «Батьковщина»».

До этого обыски прошли в домах у сотрудников «Весны»: силовики пришли к юристу центра Владимиру Лабковичу, а также к члену совета центра Валентину Стефановичу.

Силовые ведомства пока никак не прокомментировали свои действия. Общественные деятели считают, что произошедшее связано с их активной политической позицией.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии проводится зачистка от радикально настроенных участников telegram-ресурсов.

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