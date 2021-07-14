В Москве снизилась заболеваемость коронавирусом

В Москве за сутки выявили 3 966 случаев коронавируса, показатели ниже четырех тысяч фиксировались в середине июля. Об этом сообщает оперштаб.

Днем ранее подтвердился 4 991 случай, 12 июля — 5 402, 11 июля — 5 410. Всего в столице заболели 1 443 598 человек, скончались 23 967 пациентов.

По всей России за сутки скончались 786 пациентов с коронавирусом, что стало рекордом с начала пандемии.

Предыдущий рекорд был зафиксирован днем ранее, когда погибли 780 человек. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 145 278 летальных исходов. За прошедшие 24 часа также подтвердились 23 827 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, всего заболели 5 857 002 россиянина.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что Россия поднялась на четвертое место в мире по числу заболевших коронавирусом.