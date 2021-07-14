Россиянин Дудников, арестованный в Белоруссии, признал вину

Арестованный в Белоруссии гражданин России Егор Дудников полностью признал вину в предъявленных ему обвинениях, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на текст постановления Следственного комитета Белоруссии, переданного матерью Дудникова Юлией.

«В отношении подозреваемого Дудникова Е.А. (Егора) 07.05 2021 применена мера пресечения в виде заключения под стражу. 14.05.2021 ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 342 УК Республики Беларусь, вину в совершении которого он признал полностью», — сказано в документе.

Ранее стало известно, что 20-летний Егор Дудников, арестованный в Белоруссии, написал явку с повинной.

До этого сообщалось, что задержанных в Минске российских граждан Софью Сапегу и Егора Дудникова посетили сотрудники посольства России.

Дудникова задержали в Белоруссии 5 мая. Ему предъявили обвинение за организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок. Данная статья предусматривает до трех лет лишения свободы.