В мире за неделю выявили почти три миллиона заражений коронавирусом

В мире за неделю выявили почти три миллиона случаев коронавируса, скончались больше 55 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

По подсчетам специалистов, по сравнению с предыдущей неделей показатель заражаемости вырос на 10%, смертности — на 3%. До этого число летальных исходов снижалось на протяжении двух месяцев.

Всего в мире коронавирус подтвердился у 186 240 393 человек, умер 4 027 861 пациент. За прошедшие семь дней больше всего случаев выявили в Бразилии (333 030). Далее следуют Индия (291 789), Индонезия (243 119), Великобритания (210 277) и Колумбия (174 320).

Заболеваемости снизилась в в Северной и Южной Америке (на 3%) и выросла в Восточном Средиземноморье (на 25%), Европе (на 20%), Юго-Восточной Азии (на 16%).

Ранее Россия поднялась на четвертое место в мире по числу заболевших коронавирусом. Далее, вверх по списку, третье место занимает Бразилия с более 19 млн случаев, второе место — Индия с более 30,9 млн случаев, а лидирует в списке США с 33,5 млн случаев.