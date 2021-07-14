США ввели запрет на ввоз собак из России

США запрещают ввоз собак из 113 стран, включая Россию, как минимум на год из-за резкого увеличения числа щенков, ввозимых в страну с поддельными сертификатами вакцинации против бешенства, сообщает NPR.

«Мы делаем это для того, чтобы защитить здоровье и безопасность собак, ввозимых в Соединенные Штаты, а также защитить здоровье населения», — пояснила доктор Эмили Пьераччи из Центра по контролю и профилактике заболеваний.

США ежегодно импортируют около 1 млн собак. Таким образом, с 14 июля будет введен запрет на ввоз любых собак из 113 стран, которые считаются подверженными высокому риску бешенства. В список вошли Кения, Уганда, Бразилия, Колумбия, Россия, Вьетнам, Северная Корея, Непал, Китай и Сирия.

По словам специалиста, в пандемию в США сильно повысился спрос на домашних животных, поскольку американцы сидели дома. Таким образом, число собак, въезжающих в страну с фальсифицированными или поддельными сертификатами на бешенство, увеличилось.

В течение 2020 года Центры по контролю и профилактике заболеваний США обнаружили более 450 собак, прибывших Соединенные Штаты с такими документами — это на 52% больше по сравнению с предыдущими двумя годами.

Врач уточнила, что из-за влияния COVID-19 на программы вакцинации по всему миру, непонятно, как будет выглядеть «ландшафт бешенства» в будущем.

Ранее ветеринар рассказал о первых признаках бешенства у домашних животных.