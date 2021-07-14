Ливень затопил Улан-Удэ и оставил часть города без света

Ночной ливень в столице Бурятии Улан-Удэ затопил несколько городских улиц, размыл дороги и оставил часть города без электричества, сообщил в своем Istagram города Игорь Шутенков.

«Сегодня ночью выпала почти половина месячной нормы осадков. Для устранения последствий сильного ливня и для решения рабочих вопросов в городе создан операштаб <...> Сложная ситуация в Октябрьском и Советском районах. Такой объём воды не выдержит ни одна ливневая канализация. С часу ночи идет усиленная работа по откачке. К работе привлечена вся городская техника», — написал Шутенков.

По словам мэра, над водоотведением работают в том числе и частные фирмы.

«К работе привлечена вся городская техника. Мотопомпы, 12 вакуумных машин, грейдеры, самосвалы. Вводим режим повышенной готовности, чтобы привлечь технику с других частных организаций. Также ведётся засыпка размытых дорог и грейдирование», — резюмировал Шутенков.

Ранее гроза с ливнями обрушилась на Лондон, затопив улицы и автомобили.