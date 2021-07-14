Эксперт: стабилизация ситуации с коронавирусом продлится в августе

Pаместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что фаза стабилизации заболеваемости коронавирусом в России продлится весь оставшийся июль и август, а затем можно будет ожидать снижение количества заболевших, сообщает РИА «Новости».

«Поскольку активный рост заболеваемости начался в первую декаду июня, сейчас мы постепенно переходим к фазе стабилизации, которая продлится весь июль и, вероятно, начало августа. И лишь затем, возможно, можно будет говорить о тенденции к началу снижения заболеваемости», — заявил Горелов.

Ранее Россия, по данным Всемирной организации здравоохранения, поднялась на четвертое место в мире по числу заболевших коронавирусом.

За прошедшие сутки в России было выявлено 24 702 новых случая заражения коронавирусом, при этом 11,7% заболевших не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели 19 566 человек. Умерли 780 пациентов с коронавирусом.