Жители Крыма попросили Аксенова ввести ограничения для туристов

Жители Крыма, недовольные приездом туристов в регион, просят главу Сергея Аксенова принять меры, ужесточив требования по приему гостей. Об этом сообщает газета «Известия».

Поездки в Крым пользуются большой популярностью. Бронирования выросли на 20%, заявил генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Крымчане обращаются к главе республике на странице «ВКонтакте».

«Количество заболевших постоянно растет, а абсолютно никаких ограничительных мер по прибытию отдыхающих, в отличие от всех курортных регионов России, не принимается!» — оставила комментарий Елена Щукина-Ревва.

По мнению других пользователей соцсети, нужно закрыть въезд для туристов из-за ситуации с распространения коронавирусной инфекции в Крыму.

Глава Крыма объявил о новых ограничениях в республике. Ограничения касаются оказания услуг по организации зрелищно-развлекательных мероприятий, дискотек, работы ночных клубов, концертных и танцевальных залов.