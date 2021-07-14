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Жители Крыма попросили Аксенова ввести ограничения для туристов

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Alexey Pavlishak/Reuters

Жители Крыма, недовольные приездом туристов в регион, просят главу Сергея Аксенова принять меры, ужесточив требования по приему гостей. Об этом сообщает газета «Известия».

Поездки в Крым пользуются большой популярностью. Бронирования выросли на 20%, заявил генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Крымчане обращаются к главе республике на странице «ВКонтакте».

«Количество заболевших постоянно растет, а абсолютно никаких ограничительных мер по прибытию отдыхающих, в отличие от всех курортных регионов России, не принимается!» — оставила комментарий Елена Щукина-Ревва.

По мнению других пользователей соцсети, нужно закрыть въезд для туристов из-за ситуации с распространения коронавирусной инфекции в Крыму.

Глава Крыма объявил о новых ограничениях в республике. Ограничения касаются оказания услуг по организации зрелищно-развлекательных мероприятий, дискотек, работы ночных клубов, концертных и танцевальных залов.

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