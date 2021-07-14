Россия вышла на четвертое место в мире по числу заболевших коронавирусом

Россия поднялась на четвертое место в мире по числу заболевших коронавирусом, указано на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«В Российской Федерации с 3 января 2020 года до 17:55 по центральноевропейскому летнему времени 13 июля 2021 года было зарегистрировано 5 833 175 подтвержденных случаев COVID-19 с 144 492 случаями смерти, о которых сообщалось в ВОЗ. По состоянию на 6 июля 2021 года введено 42 830 589 доз вакцины», — указано на сайте.

Россия в списке ВОЗ опередила Францию с 5 700 017 заболевшими.

Далее, вверх по списку, третье место занимает Бразилия с более 19 миллионами случаев, второе место — Индия с более 30,9 миллионами случаев, а лидирует в списке США с 33,5 миллионами случаев.

Ранее в России было выявлено 24 702 новых случая заражения коронавирусом, при этом 11,7% заболевших не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели 19 566 человек. Умерли 780 пациентов с коронавирусом.