Нарколог Минздрава напомнил об опасности курения в жаркую погоду

Курить в жаркую погоду опасно на фоне усиления токсического эффекта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного внештатного психиатра-нарколога Департамента здравоохранения Москвы и Минздрава России Евгения Брюна.

«Курить вредно в любое время суток, в любое время года. В жару курить особенно вредно, на мой взгляд, это связано с тем, что во время жары идет высокая нагрузка на сердечно-сосудистую, на дыхательную системы», — подчеркнул нарколог.

По его словам, токсический эффект от курения классического и электронного табака летом усиливается.

«И в совокупности вред для организма потребителя в жару усиливается», — добавил Брюн.

В результате больше всего вероятность, что человек, курящий в жару, в дальнейшем столкнется с сердечно-сосудистыми расстройствами, обратил внимание специалист.

В том случае, если организм человека сам испытывает гипоксию, то потребность в потреблении психоактивных веществ снижается.

«Как результат, могут быть обмороки, гипоксия мозга во время жары», — уточнил он.

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