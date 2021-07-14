В МВД разработали регламент контроля за предприятиями, нанявших трудовых мигрантов

Министерство внутренних дел России разработало административный регламент для государственного контроля за соблюдением работодателями правил пребывания и трудовой деятельности мигрантов. Об этом утверждается в приказе ведомства, сообщает ТАСС.

В рамках документа предполагается, что полицейские получат право на контроль во время внеплановых документарных, так и выездных проверок. Речь идет о полномочиях на запрос документов, определяющих законность пребывания мигрантов на территории РФ. Также можно будет запросить документы, подтверждающие соблюдение установленного порядка осуществления ими трудовой деятельности.

Должностные лица будут наделены правом составлять протоколы об административных правонарушениях, касающихся нарушений требований миграционного законодательства.

Разработанный документ обяжет юрлица не мешать и не уклоняться от контроля в области миграции, осуществляемого полицейскими.

При найденных ошибках вынесут предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Ранее в МВД рассказали, в каких случаях пребывание иностранцев в России становится нежелательным. Речь идет о лицах, которые создают реальную угрозу обороноспособности или безопасности страны.