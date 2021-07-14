В Москве возбудили четыре дела из-за фальшивых справок о медотводе

В российской столице полиция возбудила четыре уголовных дела о подделке медицинского отвода от вакцинации, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сбыть документы о медотводе мошенники попытались в Хорошевском и Измайловском районах, а также в районе Выхино-Жулебино и в целом на юго-западе Москвы. Тем не менее, пока никто из подозреваемых в распространении фальшивых справок не арестован.

Cправки о противопоказаниях мошенники подделывали от городских поликлиник № 68, № 220 и №5. Сотрудники УВД по Москве провели «контрольную закупку», в ходе которой установили, что печати на фальшивых справках не принадлежат этим поликлиникам.

В полиции уточняют, что в московские поликлиники ежедневно приходит большое количество запросов на проверку подлинности справок

За поддельную справку о медицинском отводе покупателям грозит штраф до 80 000 рублей.

Ранее столичная полиция пресекла новые попытки продажи медотводов от вакцинации.