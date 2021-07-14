Локальный режим ЧС ввели в Геленджике в районе гостиницы после взрыва

Локальный режим ЧС ввели на ряде улиц в Геленджике, где находится пострадавшая от взрыва газа гостиница. Об этом сообщается на сайте министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

«В Геленджике в границах кварталов, ограниченных улицами Шевченко, Чайковского, Колхозная и Первомайская введен режим ЧС. Проводятся аварийно-восстановительное работы. Свет и вода в данном районе в домах имеется», — уточнили представители ведомства по региону.

Взрыв газа произошел утром 13 июля в частной гостинице в Геленджике. Согласно предварительным данным, обрушились перекрытия и внешняя стена здания. В результате происшествия погиб один человек. Были ранены пять человек, двое пострадавших в тяжелом состоянии.

Из гостиницы было эвакуировано 50 человек.

По факту взрыва Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Виновному грозят исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы до двух лет.