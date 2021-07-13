Жителей Подмосковья экстренно предупредили о возможных пожарах

Главное управление МЧС России по Московской области экстренно предупредило жителей региона о возможных пожарах. Об этом сообщает ТАСС.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 июля на территории Московской области ожидается высокая пожарная опасность — 4 класс», — сказали в ведомстве.

Спасатели рекомендовали не выходить на природу и не разводить костры. Кроме того, при сжигании мусора необходимо соблюдать дистанцию в 50 метров от хвойного леса.

В МЧС рассказали о ситуации с лесными пожарами в России: в ведомстве заявили, что ситуация остается напряженной.

Особый противопожарный режим действует в 48 субъектах, а еще в 14 регионах он введен на части территорий (в 1 563 муниципальных образованиях). Наиболее сложная обстановка в Якутии, вблизи населенных пунктов Эльдикан, Балаганнах, Ударник, Светлый, Сюльдюкар и Чумпу-Кытыл. Авиация МЧС участвует в тушении пожаров на этих участках.