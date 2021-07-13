В Москве арестованы шестеро участников драки у метро «Кузьминки»

Кузьминский суд Москвы арестовал шестерых мигрантов, участников массовой драки у станции метро «Кузьминки» на 15 суток, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Кристину Каленову.

Им вменяется участие в несанкционированных собрании, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения (часть 6.1 статьи 20.2 КОАП РФ).

13 июля на юго-востоке Москвы у метро «Кузьминки» произошла массовая драка мигрантов из республик Средней Азии, в ней участвовали почти 200 человек. Полиция жестко задерживала участников потасовки, более 100 человек доставлены в отделения МВД. В столичном главке МВД сообщили, что все они будут выдворены за пределы России. Поводом для массовой драки мигрантов стал бытовой конфликт.

Позже муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов в комментарии «Газете.Ru» осудил участников драки. По его словам, наступил один из священных запретных месяцев Зуль-хиджа, в котором любая агрессия категорически запрещена и недопустима.