В Россельхознадзоре рассказали об уничтожающей урожаи ягод и плодов «бестии»

Производству ягод и плодов в России угрожает азиатская ягодная дрозофила, сообщили в Россельхознадзоре.

«Как Drosophila suzukii только не называют — пятнистокрылая дрозофила (из-за пятен на крыльях), азиатская прожорливая муха, маленькая бестия. Из-за безумно быстрого распространения по миру. Созвучная названию японской машины, маленькая мушка, словно заведенная, методично завоевывает мир», — говорится в материале.

За десятилетия этот вредитель успел перебраться со своего ареала обитания в Россию, США, Европу и другие страны, «вплоть до массового захвата насаждений», отмечают в ведомстве. Вредоносность личиночной стадии насекомого уже отмечается в 28 странах Европейского союза.

По словам специалистов, личинка повреждает плоды уже на стадии созревания, откладывая туда яйца.

Ранее сообщалось, что в Анапе туристы на протяжении нескольких дней страдают от нашествия божьих коровок — они заполонили пляжи и другие инфраструктурные объекты города. Люди, которые несмотря ни что отправились на пляж, прячутся от насекомых в воде. Тем не менее покидать курорт россияне не собираются — полчища божьих коровок, как и недавние смертоносные потопы, их не пугают.

До этого в Москве заметили во дворах города гигантских рыжих слизней, а в 2019 году в столице были обнаружены огромные оранжевые слизни-вредители, которые быстро плодятся и уничтожают растения.