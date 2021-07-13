В США заболеваемость коронавирусом выросла в два раза

За последние три недели заболеваемость коронавирусом в США увеличилась вдвое. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Ссылаясь на данные Университета Джонса Хопкинса, подсчитывающий статистические данные по коронавирусу, автор отмечает, что в настоящий момент в стране выявляется около 23 тысяч новых случаев в сутки, хотя три недели назад этот показатель находился на уровне в 11,3 тысячи.

Издание утверждает, что рост заболеваемости наблюдается в тех штатах, где вакцинация идет медленнее. Это объясняется распространением более заразного штамма «дельта». В США коронавирусом заразились 33,8 миллиона человек, из которых 607 тысяч пациентов скончались. Страна находится на первом месте в мире по обоим показателям.

Ранее в США выяснили, что вакцина J&J повышает риск развития редкого заболевания.