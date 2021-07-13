СМИ: один из подозреваемых в убийстве президента Гаити был информатором ведомства США

Один из задержанных по подозрению в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза был информатором Администрации по контролю за соблюдением законов о наркотиках США (DEA). Об этом сообщил РИА «Новости» представитель DEA.

«Сотрудник DEA, курирующий Гаити, призвал его сдаться местным властям и совместно с представителем госдепартамента США предоставил гаитянскому правительству информацию, которая поспособствовала сдаче и аресту подозреваемого», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что информаторами правоохранительных органов США были несколько подозреваемых в убийстве президента Гаити. Помимо DEA, там были информаторы Федерального бюро расследований США. Представители ФБР не стали комментировать данную информацию, однако заявили, что при проведении расследований используют «законные источники для сбора разведывательных данных».

Сами подозреваемые в убийстве Моиза заявляли, что не собирались его убивать.

Жовенель Моиз был убит в ночь на 7 июля в результате нападения на его частную резиденцию. Его жена Мартин Моиз была ранена. Позже появилась информация о ее гибели, однако посольство Гаити в Доминиканской Республике опровергло эти сообщения. Впоследствии посол Гаити в США Бокчит Эдмонд заявил, что первую леди республики перевезут на лечение в Майами.

Позднее власти республики сообщили о задержании подозреваемых в преступлении. По предварительным данным, нанесшем смертельные ранения отряд наемников состоял из 26 человек. Среди них были американцы гаитянского происхождения – Джеймс Солаж и Жозеф Венсан. Они заявили, что были лишь переводчиками, а организатором покушения является некий иностранец по прозвищу «Майк».