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Диснейленд изменил классический аттракцион после обвинений в расизме

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Disney

В калифорнийском парке развлечений Диснейленд обновили классический аттракцион «Круиз по джунглям» — из него убрали спорные изображения коренных народов. Об этом сообщается в официальном блоге парков развлечений Диснейленд.

«Мы (в компании Disney — прим. ред.) несем ответственность за то, чтобы впечатление, которое мы создаем, и истории, которыми мы делимся, были отражением голосов и точек зрения в окружающем нас мире», — сказала Кармен Смит, исполнительный директор по стратегиям творческого развития и вовлечения Walt Disney Imagineering.

Она добавила, что изменения затронули как сцены, так и персонажей. В частности, в экспозиции аттракциона появилась застрявшая на дереве сафари-группа.

О реконструкции было объявлено в январе 2021 года, после того, как аттракцион начали регулярно критиковать за расистское изображение аборигенов. В настоящее время обновляют аналогичный аттракцион в Диснейленде во Флориде, его тоже хотят открыть этим летом.

Обновленный «Круиз по джунглям» примет первых посетителей накануне выхода одноименного фильма с Дуэйном «Скалой» Джонсоном и Эмили Блант, премьера которого состоится 28 июля.

Ранее парижский Диснейленд извинился перед женщиной, которой охранники парка запретили кормить ребенка грудью.

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