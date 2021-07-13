В Туве по выходным перестанет работать общественный транспорт

В республике Тува по выходным перестанет работать общественный транспорт, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Кроме того, кафе и рестораны могут работать только на вынос и доставку, а брачные церемонии в загсах переносятся на более поздние сроки.

За сутки в республике выявили 170 новых случаев заражения коронавирусом, заявили в региональном Роспотребнадзоре.

На данный момент, в республике действует требование перевести на удаленную работу всех беременных, пенсионеров и граждан с хроническими заболеваниями. Ранее в Туве приостановили работу детских игровых комнат, компьютерных залов и аттракционов. Учреждения культуры могут работать при условии заполняемости не более 50% посадочных мест.

9 июля министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что самые быстрые темпы вакцинации от коронавируса наблюдаются в Москве, Подмосковье, Брянской области, Чечне, Туве и на Чукотке.