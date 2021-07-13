Жара и пандемия коронавируса вызвали рост смертности в Москве

За июнь в столице скончался 16 271 человек, из них 5527 умерли от коронавируса или сопутствующих причин. Об этом сообщает городской департамент здравоохранения.

«Рост смертности по отношению к июню прошлого года составил 3145 случаев. Это обусловлено значительным влиянием двух основных причин», — говорится в сообщении.

Первым фактором, повлиявшим на рост смертей, стала пандемия, которая в июне достигла пиковых значений: в среднем за сутки заболевали 5942 человека, что выше показателей аналогичного периода прошлого года (2812) более чем в два раза. При этом большее число людей стало нуждаться в реанимационной помощи, включая искусственную вентиляцию легких: на ИВЛ находилось 600-700 человек.

Эпидемиологи связывают это с распространением нового штамма коронавируса «дельта», отмечается в сообщении.

Еще одним фактором, влияющим на смертность в июне, стала аномально жаркая погода, которая привела к обострению заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Согласно последним данным оперштаба, за минувшие сутки в Москве выявили 4 991 случай коронавируса, 7 290 человек выздоровели, 103 скончались.

Ранее в ВОЗ сообщали, что вакцинация от коронавируса снижает вероятность госпитализации при заражении штаммом «дельта».