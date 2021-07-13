Врач перечислила самые частые осложнения у пациентов с коронавирусом

Пациенты, переболевшие коронавирусом, чаще всего сталкиваются с тромбозом, утомляемостью, кашлем и одышкой. Об этом рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова, передает РИА «Новости».

«Самые распространенные осложнения, с которыми сталкиваются наши граждане, перенесшие новую коронавирусную инфекцию, — это в большей степени тромбозы. Обратите внимание, 20-30% среди сердечно-сосудистой системы — это тромбозы», — сказала она.

Ранее эпидемиолог назвала отличия иммунитета к COVID-19 после болезни и после прививки.

По ее словам, естественно сформированный иммунитет реагирует на вирус быстрее, чем вакцинальный, однако он защищает лишь от того варианта вируса, которым организм переболел. Например, если человек переболел уханьским штаммом, то он легко может заразиться другим вариантом коронавируса.