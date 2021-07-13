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Студентов без прививки или антител пустят на очные занятия ВШЭ только с ПЦР-тестом

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Совершеннолетние студенты, не переболевшие COVID-19 в течение последних полгода, не сделавшие прививку и не имеющие противопоказаний к вакцинации, будут допускаться на очные занятия в «Высшей школе экономики» только с ПЦР-тестом. Об этом сообщается на сайте НИУ ВШЭ.

«Студенты из категории «обучающиеся в зоне риска» будут допускаться на такие занятия только с отрицательным результатом ПЦР-теста сроком давности не более трех календарных дней. По остальным занятиям для таких студентов и аспирантов будет организовано дистанционное обучение, посещение помещений и зданий Вышки в иных ситуациях для них будет запрещено», — говорится в официальном приказе.

Отмечается, что первокурсников будут допускать на очные занятия без проверки ПЦР-тестов до 30 сентября 2021 года. Для них будет организована возможность сделать прививку в университете.

Студенты, которым не исполнилось 18 лет, смогут приступить к занятиям в обычном режиме.

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