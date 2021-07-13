Минздрав опроверг информацию о второй жертве взрыва в гостинице в Геленджике

В министерстве здравоохранения Краснодарского края заявили, что информация о второй жертве при взрыве бытового газа в гостинице Геленджика не подтвердилась. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее источник в экстренных службах региона сообщал о двух жертвах.
«Пятеро находятся в больнице, среди них подросток, еще один человек погиб», — сказали в ведомстве.
Взрыв в гостинице Геленджика произошел утром 13 июля. Для ликвидации последствий происшествия были привлечены 54 специалиста МЧС и 30 единиц техники.
Из гостиницы было эвакуировано 50 человек. По информации регионального МЧС из-за взрыва пострадали пять человек, один – погиб. Раненые были госпитализированы, состояние двоих из них оценивается как тяжелое, троих – средней степени тяжести.
По факту взрыва Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.