Песков оценил просьбу к книжным магазинам убрать с книг фото Гитлера

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обращение Российского книжного союза к книжным магазинам с просьбой изымать книги с изображением Адольфа Гитлера.

Песков отметил, что этот вопрос решают не в Кремле, и добавил, что не требуется предоставлять разъяснения на этот счет.

«Зачем таких людей на обложке размещать», — сказал представитель Кремля.

Ранее в СМИ появилась информация, что в российские книжные магазины поступила просьба убрать книги с изображением Адольфа Гитлера и других нацистских лидеров, а также литературу, которая может нарушать недавно принятые законы о решающей роли СССР в разгроме нацистов. Соответствующее письмо подписал вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько.