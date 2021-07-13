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После драки мигрантов в Москве в полицию доставили больше 100 человек

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Сотрудники правоохранительных органов проверяют более 100 человек на причастность к драке у станции метро «Кузьминки» в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«В отделы полиции были доставлены 102 человека, они проверяются на причастность к драке», — рассказал источник.

Он добавил, что по факту разборок организована процессуальная проверка.

Массовая драка мигрантов из республик Средней Азии началась вечером 12 июля, в ней участвовали почти 200 человек. Причиной столкновения, по ряду данных, стал конфликт между таджиками и киргизами — вызвать его могла и личная неприязнь, и пограничный конфликт на границе между Таджикистаном и Киргизией.

В результате несколько участников потасовки сильно пострадали и обратились за медицинской помощью.

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