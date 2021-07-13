Женщину вытащили из-под завалов взорвавшейся гостиницы в Геленджике

Из-под завалов гостиницы в Геленджике, в которой произошел взрыв бытового газа, спасли женщину, сотрудники МЧС передали ее медикам. Об этом сообщает RT.

«В результате ЧП пострадали пять человек, один погиб», — говорится в сообщении.

При этом ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах города сообщал, что в результате трагедии погибли двое человек.

Взрыв бытового газа произошел на кухне гостиницы «Азария», данную информацию подтвердило МЧС.

«Рядом с частной гостиницей в магазине взорвался бытовой газ. Пострадали люди, по предварительным данным есть погибшие, разрушено перекрытие первого этажа, выбиты окна у соседних зданий», — написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.