Двое заключенных сбежали из колонии в Новосибирской области

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают двух заключенных, которые сбежали из колонии-поселения при ИК-8 в Новосибирской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по региону.

Отмечается, что Виталий Козлов и Александр Горлов были осуждены за преступления против собственности.

В ведомстве уточнили, что в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации колонии-поселения до времени отбоя они могут свободно передвигаться в пределах колонии-поселения.

С разрешения администрации колонии заключенные перемещаются без надзора и вне колонии-поселения, но в пределах населенного пункта, где находится исправительное учреждение.

Также осужденным разрешается носить гражданскую одежду; иметь при себе деньги и ценные вещи.

В ноябре прошлого года более 40 заключенных сбежали из тюрьмы в пригороде Бейрута.