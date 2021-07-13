Синоптик предупредил о рекордной жаре в Москве

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что температурный рекорд 85-летней давности может быть побит в Москве 13 июля. Об этом сообщает РИА «Новости».

«С большой долей вероятности в Москве сегодня будет обновлен очередной суточный рекорд максимальной температуры воздуха, который пока для этого дня составляет 32,4°C, он был установлен в 1936 году»,

По прогнозу Гидрометцентра, во вторник в столице ожидается до +34°C без осадков.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, когда в Москве закончится экстремальная жара.