Стало известно, сколько россиян пересылают скриншоты из рабочих чатов

Более 60% россиян пересылают скриншоты с рабочей перепиской третьим лицам или выкладывают их в соцсети, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос аналитического центра «АльфаСтрахование».

«19% из них признались, что спокойно могут описать нюансы своей деятельности в социальных сетях. 29% «ради шутки» могут поделиться с друзьями забавными скриншотами или цитатами из переписки, а 24% делятся только общими моментами, не затрагивающими деятельность предприятия», — следует из данных центра.

Отмечается, что 43% опрошенных заявили, что для общения по рабочим вопросам используют «один из стандартных мессенджеров», в то время как 21% предприятий запрещают использование сервисов быстрых сообщений, а в 13% случаев используется исключительно внутренний чат на рабочем портале.

Почти 40% опрошенных поделились, что в их компании все программное обеспечение устанавливается только через специальные службы, 28% работают удаленно и в состоянии установить любые программы самостоятельно. Примерно каждый пятый отметил, что контроля со стороны руководства в этом вопросе нет.

Опрос показал, что каждый второй работник (52%) берет время от времени работу на дом, придумывая «обходные варианты», поскольку скачивать документы с рабочих устройств не разрешено.

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