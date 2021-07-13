В Москве во вторник ожидается до +34°С

Синоптики спрогнозировали, что в Москве во вторник, 13 июля, будет до +34°С. В столице будет небольшая облачность, осадков не ожидается, следует из данных Гидрометцентра России.

По информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +32...+34°С. Ожидается ветер переменных направлений 2-7 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +18...+20°С. Прогнозируется слабый ветер.

Атмосферное давление днем составит 751 мм рт. ст., а ночью — 750 мм рт. ст.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в Москве закончится экстремальная жара.

«Газета.Ru» решила поинтересоваться у своих читателей, как они перенесли предыдущий зной — двухнедельной давности, и предлагает пройти тест.