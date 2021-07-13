Подростков из Перми обвиняют в жестоких убийствах и изнасиловании

Двоих подростков из Перми обвиняют в убийствах с особой жестокостью и изнасиловании — расследование дела завершено, и скоро они предстанут перед судом, сообщили в региональном управлении СК.

«Следствием установлено, что в июне 2020 года двое молодых людей, достигших 14- и 15-летнего возраста... находясь в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя, совершили убийство мужчины с особой жестокостью, путем нанесения ему множественных опасных для жизни и здоровья телесных повреждений и подожгли одежду на потерпевшем, от чего последний скончался», — говорится в сообщении.

По данным СК, один из молодых людей также совершил изнасилование женщины, а потом убил пострадавшую, нанося удары по жизненно важным органам.

Отмечается, что в ходе следствия были опрошены более 30 свидетелей и проведены около 15 судебных экспертиз различной сложности — объем уголовного дела составил 11 томов.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье многодетная мать нашла дочь мертвой и ушла на несколько дней выпивать к подруге.