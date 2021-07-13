Стали известны подробности массовой драки мигрантов в Москве

СМИ сообщили подробности массовой драки мигрантов около метро «Кузьминки» в Москве.

По данным телеканала РЕН ТВ, драка началась в семь часов вечера 12 июля — массово заметили ее позже, когда во время конфликта обеим сторонам стали приезжать «подкрепления».

«Интерфакс», ссылаясь на информированный источник, сообщил, что, предположительно, драку «на почве личной неприязни» устроили граждане Узбекистана и Киргизии. После прибытия полиции 20 участников драки были задержаны.

По данным агентства, несколько участников потасовки сильно пострадали и обратились за медицинской помощью, трое госпитализированы.

«У некоторых из них ножевые ранения, а также рваные раны. Прибывшие сотрудники скорой помощи решили госпитализировать несколько пострадавших», — сообщил ТАСС источник.

Ранее сообщалось, что десятки мигрантов устроили массовую драку на юго-востоке Москвы — они выбегали на проезжую часть, повреждали автомобили и «кидались на людей».