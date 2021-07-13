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Врач рассказал, во сколько раз маска снижает шанс заболеть коронавирусом

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Врач-иммунолог Владимир Болибок заявил о необходимости носить маски привитым от коронавируса, так как они все еще могут быть «супер-распространителями» заболевания.

«Если маска надета на вирусоносителе, то вероятность того, что он заразит окружающих людей, падает примерно в четыре раза. Если маска надета на здоровом человеке, но он имеет контакт с инфицированным, то вероятность заражения падает в 25 раз», — рассказал врач изданию URA.RU.

Он отметил, что привитые нередко переносят вирус бессимптомно, но бывают случаи, когда «доза» вируса вокруг очень высока, и иммунитет не в состоянии ее полностью преодолеть. Кроме того, вакцинированные по-прежнему имеет риск стать переносчиками коронавируса.

Инфекционист, врач высшей категории София Русанова также подтвердила изданию важность защитных масок и напомнила, как носить их правильно и эффективно.

«Надо, чтобы она закрывала нос и рот. Нужно ее менять через каждые два часа и по мере загрязнения, если вы вспотели. Если много говорили, то ее нужно менять быстрее обычного», — рассказала она.

Ранее россиянам рассказали, кто получит временный медотвод от вакцинации.

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