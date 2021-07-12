В Роспотребнадзоре объяснили, как будут проходить массовые мероприятия в условиях пандемии

Возможность проведения массовых мероприятий в регионах России будет зависеть от масштаба распространения коронавируса, темпов роста заболеваемости и количества сделанных ПЦР-тестов. Соответствующее постановление Роспотребнадзор опубликовал на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что руководители субъектов страны должны принимать решения о возможности проведения массовых мероприятий с учетом предписаний главных государственных санитарных врачей, подготовленных на основании показателей, оцениваемых в динамике за период не менее 14 календарных дней.

«В числе показателей — коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, темп прироста заболеваемости за неделю и охват тестированием методом ПЦР (на 100 тыс. населения», — говорится в документе.

Ранее эпидемиолог назвала период нового всплеска заболеваемости COVID-19 в России. Одной из причин всплеска является возвращение людей на работу на крупные предприятия.