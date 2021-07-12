В Таиланде выявили 7 случаев заражений сразу двумя штаммами коронавируса

Врачи в Таиланде выявили в Бангкоке случаи заражения одних и тех же пациентов одновременно двумя штаммами коронавируса – «дельта» и «альфа». Об этом заявил гендиректор департамента научно-медицинских исследований минздрава страны Супхакит Сирилак, передает Thailand News.

По его словам, всего таких пациентов, с двумя штаммами инфекции, – семь человек. Все они проживают в лагерях-общежитиях.

«Похоже, что в таких сообществах, проживающих в условиях скученности, и, как следствие – массового заражения, могут возникать такие «гибридные» случаи, смешанная инфекция», — сказал Сирилак.

Он отметил, что у этих пациентов пока нет симптомов, что указывает на то, что смешанная инфекция не обязательно должна проходить в тяжелой форме.

Глава научного департамента добавил, что сейчас видна тенденция к тому, что «дельта»-штамм COVID-19 постепенно вытеснит более распространенный в Таиланде в предыдущие месяцы «альфа»-штамм.

Ранее сообщалось, что девяностолетняя жительница Бельгии скончалась после заражения британским и южноафриканским вариантами коронавируса одновременно.