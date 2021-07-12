Открывший люк самолета пассажир рассказал свою верcию произошедшего

Пассажир авиарейса Москва — Анталья Владимир Кузнецов рассказал, что не специально открыл дверь аварийного выхода.

По его словам, люди в салоне сидели в духоте не меньше часа, в один момент все погасло и остались работать только аварийные лампы.

«У людей паника, у стариков прихватывает сердце, матери с детьми сильно кричат. Я опять пошел искать бортпроводника, потому что я уже сам начинаю терять сознание. Я продолжаю идти дальше, у меня начинается сильное помутнение разума и потеря сознания. Я начинаю падать и опираюсь как раз на аварийный выход. Дверь открылась», — объяснил Кузнецов Telegram-каналу Life Shot.

Он добавил, что очнулся в тот момент, когда стоял на четвереньках перед открытой дверью. После этого он вернулся на свое место.

«Злого умысла у меня вообще не было. Изначально нас посадили в неисправный самолет и подвергли наши жизни опасности», — заключил он.

Ранее о подробностях произошедшего рассказала пассажирка данного рейса.

11 июля пассажир рейса Москва — Анталия авиакомпании «Россия» открыл в самолете люк аварийного выхода, после чего раскрылся спасательный трап. СМИ сообщали, что вылет задерживался на час, все это время люди находились на борту авиалайнера, где не работал кондиционер. В результате поступка мужчины вылет задержался еще больше.

Позже представитель авиаперевозчика заявил, что с гражданином, открывшим аварийный люк, будут разбираться в суде.